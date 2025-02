Liberoquotidiano.it - "Cestinate immediatamente questo video": la truffa in cui è stato coinvolto Nino D'Angelo | Guarda

"Lo vedete? Non sono io, non è il mio volto. Mi dissocio totalmente da queste immagini e mi rivolgerò ai carabinieri":D'al centro di unaonline, come ha rivelato lui stesso con un post su Instagram. L'artista napoletano, in particolare, ha denunciato la presenza di unin rete dove il suo volto e la sua voce sono stati ricreati da un software di intelligenza artificiale per attirare i suoi fan nella trappola. A corredo del post ha scritto: "Sta girando sui social uncon il mio volto, creato con Intelligenza Artificiale. Non sono io naturalmente e mi dissocio con fermezza dal contenuto.. Non sono io. Ho già provveduto a segnalare alla Polizia Postale l'accaduto". Nelin questione, il "falso"D'dice: "Mi piacerebbe molto incontrarci".