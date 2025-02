Romadailynews.it - Roma: blitz antidroga a Tor Bella Monaca e Tor Vergata, 10 arresti in pochi giorni

contro lo spaccio di droga a. In, i Carabinieri della compagnia di Frascati, alle porte di, hanno condotto un’importante attivita’ di contrasto allo spaccio di droga mirata nei quartieri di Tore Tor. In tale contesto sono state arrestate in flagranza di reato 10 persone, gravemente indiziate del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, una per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato e a segnalare alla locale Prefettura un uomo per possesso di modiche quantita’ di sostanza stupefacente ad uso personale.In particolare, 3 deglisono stati effettuati in via dell’Archeologia, dove i Carabinieri della stazione diTorhanno sorpreso un cittadino tunisino di 18 anni, senza fissa dimora e con precedenti, trovato in possesso di 17 dosi di cocaina e della somma contante di 400 euro, in banconote di vario taglio; un altro cittadino tunisino di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti, trovato in possesso di 12 dosi di cocaina del peso di circa 7 grammi, 3 involucri di hashish del peso di circa 9,5 grammi, e della somma contante di 215 euro e infine, unno di 53 anni, con precedenti, sottoposto alla perquisizione personale e domiciliare, trovato in possesso di 770 grammi di hashish, 69 di cocaina e ulteriori 167 di eroina, nonche’ di diverso materiale per pesare e confezionare la droga.