Calcionews24.com - Provstgaard Lazio, le prime parole del neo acquisto: «Voglio diventare un calciatore importante per la Lazio!»

Leggi su Calcionews24.com

, il neo difensore dellasi presenta così in conferenza stampa: la presentazione delIl neo difensore della, Oliver, è intervenuto in conferenza stampa. Il club biancoceleste presenta così uno dei colpi dell’ultimo calciomercato. Le: Fabiani: «Per semplificare lo chiamo Oliver. E’ un ragazzo che seguivamo da tempo, abbiamo fatto un’operazione come quella .