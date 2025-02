Oasport.it - LIVE Vavassori-Alcaraz 2-6, 1-6, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: dominio totale dello spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel match tra: per l’Italia è rimasto solo Mattia Bellucci, che giocherà nella giornata di domani. Un saluto sportivo!20:49 Finisce la proficua avventura diin singolare, ma prosegue quella in doppio. Giocheranno domani!20:48 Quattro ace per l’azzurro, che ha però raccolto il 53% di punti con la prima e il 35% di punti con la seconda: numeri troppo deboli per star dietro a un top payer come. L’iberico prende l’85% di punti con la prima e il 70% con la seconda e non ha mai perso la battuta concedendo una sola chance contro le 8 di.20:45b.6-2, 6-1! Finisce in due rapidi set e in appena un’ora di gioco a contesa odierna tra il qualificato azzurro e il numero 3 della classifica mondiale.