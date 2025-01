Valentino Rossi torna in pista | l’annuncio è pazzesco

Leggi su Sportface.it

e la moto sono un binomio indivisibile, una delle storie d’amore più belle mai viste nel mondo dello sport, uno dei campioni più grandi della storia, uno tra gli italiani che più di tutti sono entrati nella leggenda. Il Dottore, probabilmente secondo solo ad Alberto Tomba, è con ogni probabilità lo sportivo che più di tutti ha portato alto il vessillo italiano a livello internazionale.I suoi fan, milioni sparsi per tutto il mondo, hanno amatoin tutto il suo percorso, sia quando ha vinto i nove mondiali con cui ha scritto la storia delle due ruote, sia quando ha attraversato momenti difficili ine fuori. Emblematica, oltre che il più recente, è la sfida accesissima con Marc Marquez, all’epoca in Honda e oggi in Ducati, che è costata al Dottore il decimo titolo iridato che l’avrebbe proiettato ancora di più nella leggenda.