Sport.quotidiano.net - Tennis. Ascanelli e Ronconi protagoniste a Faenza. Esordio vincente del Cus al ’Trofeo Quattrocchi’

Il Cus Ferrara targato Salvi ha esordito vincendo anella prima giornata di gara del trofeo Quattrocchi, campionato regionale femminile di terza categoria, con Matildee Martinadel successo per 2-1 sui campi in terra rossa del Circolo atletico. Le ragazze allenate dal maestro Ferdinando De Luca e dal preparatore Davide Ghidoni, partivano sfavorite in questa partita, dove entrambe le avversarie risultavano con classifica superiore. E invece vittoria per Martina nel suo singolare, contro la 3.1 Angie Bentini per 62/26/107, in una partita molto combattuta, decisa al super tiebreak finale. Matilde, classe 2008, è incappata in una sconfitta contro la 3.4 Miriam Sadori per 64/62. Sul risultato di 1-1, doppio di spareggio affidato sempre alla coppiacontro Bentini/Nucci.