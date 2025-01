Lanazione.it - Strage nazista di Falzano, il Fisco fa dietrofront sull’eccidio: tasse prima dei risarcimenti

Cortona (Arezzo), 31 gennaio 2025 – Ventiquattro ore per faresui 113mila euro chiesti in anticipo agli eredi delladi Cortona a cui è stato riconosciuto un risarcimento di 3,7 milioni di euro non ancora liquidati. La richiesta di pagamento è stata immediatamente sospesa dall’Agenzia delle Entrate che ha chiamato in causa la cancelleria del tribunale di Arezzo, che avrebbe omesso di comunicare la registrazione a debito che avviene nei casi in cui le somme dovute siano richieste a vittime di reati. La notizia, anticipata da La Nazione, riguardava l’ingiunzione per il pagamento della tassa sulla registrazione degli atti giudiziari che è arrivata all’avvocato Gianluca Luongo che difende i 17 discendenti delle vittime del rastrellamento. Richiesta da onorare “entro 60 giorni” per i familiari delle vittime, in media circa 7mila euro a discendente, in netto anticipo rispetto alla liquidazione del danno che, nella migliore delle ipotesi, potrà avvenire tra un paio d’anni.