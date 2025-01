Lanazione.it - "Siamo relativamente tranquilli"

"Ringrazio innanzitutto Greenpeace per aver realizzato questa campagna, perché è importante conoscere lo stato dell’arte. Penso che l’impegno in termini di monitoraggio della risorsa idrica e dell’ambiente in generale sia sempre da elogiare. Detto questo, confermo che dai dati in nostro possesso il nostro Comune è in una posizionetranquilla". E’ l’assessore alla qualità della vita Laura Mannucci a commentare i dati resi noti dall’organizzazione ambientalista, rassicurando. "Nell’analisi, che comunque comprende solo alcuni Comuni toscani, risulta come Empoli non sfori i valori previsti dalla normativa – ha aggiunto – e che anzi il valore sia ben al di sotto della soglia. E’ logicamente auspicabile tendere a valori prossimi allo zero, ma i fattori che incidono sono molteplici. Credo che il quadro di Empoli, sotto questo profilo, siatranquillo".