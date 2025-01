Panorama.it - Perché la Apple non brilla più

È l’azienda che vale più di tutte al mondo: oltre 3.400 miliardi di dollari, 44 volte la capitalizzazione di Intesa SanPaolo, il maggior gruppo bancario italiano. Negli ultimi 12 mesi il titoloè salito del 26 per cento. E nella classifica stilata da Fortune delle imprese più ammirate del pianeta occupa da anni il primo posto. Eppure sul futuro della impresa tech per eccellenza si allungano le ombre del declino. Ne parlano tra di loro gli appassionati della Mela: rimpiangono quel magico, emozionante periodo segnato dal lancio di prodotti iconici, belli come opere di design, capaci di cambiare per sempre la nostra vita digitale. Alle spettacolari presentazioni di Steve Jobs «l’effetto wow» era assicurato, soprattutto quando il fondatore della casa di Cupertino, scomparso il 5 ottobre 2011, pronunciava la fatidica frase «One more thing».