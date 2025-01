Inter-news.it - Milan-Inter, la Digos ferma la Curva Nord! Decisione netta

Leggi su Inter-news.it

La partita trasi disputerà questa domenica alle ore 18. Le due squadre si affronteranno nel terzo derby stagionale, da Sportitalia viene annunciata una presa di posizione della. NO ALLA COREOGRAFIA – San Siro non sarà uno spettacolo come lo è sempre stato negli ultimi in occasione dei derby tra. Gli scossoni degli ultimi mesi, gli arresti e l’inchiesta sugli ultras hanno generato conseguenze non indifferenti per i due club. Tancredi Palmeri ha annunciato una presa di posizioneprima della partita di domenica alle ore 18: «Laha vietato allaista di poter fare coreografia per il derby».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (, lala)©-News.