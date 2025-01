Quotidiano.net - "Manifattura da difendere. Nella regione è un asset strategico"

"LE AZIENDE devono saper cogliere sempre di più le tendenze che stanno cambiando l’economia globale. Ogni impresa marchigiana deve trovare gli spazi per rinnovarsi". Come a dire: continuiamo a lavorare, ma alziamo la testa e guardiamo anche a ciò che ci succede intorno, perché potrebbero nascere delle nuove opportunità. Parola di Roberto Cardinali, presidente di Confindustria Marche. Export, nuovi mercati e turismo, settori da rilanciare e occasioni per i giovani: il numero uno degli imprenditori ragiona così, a tutto tondo. Presidente Cardinali, dal 2022 lei è alla guida di Confindustria Marche. Che anni sono stati questi per la? "Ho iniziato il mandato in una fase di vivacità e di ripresa, quando l’economia, nazionale e regionale, viveva un rimbalzo dopo il brusco calo dettato dalla pandemia da Covid.