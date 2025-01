Lanazione.it - L’imprenditrice Marialina Marcucci “Sostegno convinto fin da subito. L’olio è nobile e nel dna di Lucca“

Ci siamo. Domani e domenicaospiterà la prima edizione di “Olive Oil You”, un festival internazionale interamente dedicato alextravergine di oliva artigianale di eccellenza. L’evento, organizzato dal Comune diin collaborazione con l’Accademia Maestrod’olio di Fausto Borella, il Grand Universe& Residences (Marriott Bonvoy), Shaner Hotel Group e la Penn State University School of Hospitality Management, si terrà nella splendida cornice del Real Collegio, con ingresso gratuito.insieme al presidente Plato Ghinos in rappresentanza di Shaner Hotel Group non farà mancare la sua presenza avendo creduto fin dal primo momento nella portata dell’evento e nelle sue benefiche ricadute per tutto il territorio. “Il nostroè proprio a una manifestazione che, proprio grazie a un prodotto di qualità straordinaria come l’extravergine, donerà prestigio e ritorni economici alla città, per divenire luogo prescelto dal turismo internazionale anche in un periodo dell’anno come questo, la classica stagione morta che ora pernon lo è più“.