Lopinionista.it - Il Classicismo pittorico di Giuseppe Fiore, tra Iperrealismo e luce caravaggesca per guardare oltre il velo della realtà

La modernità, così come gli stili artistici che hanno contraddistinto gli ultimi due secoli, ha generato un distacco pressoché totale nei confronti di tutto ciò che aveva costituito la base dell’esecuzione pittorica e scultorea, dove la ricercaperfezione estetica e la riproduzione esatta dei dettagliera l’essenza stessa dell’arte; la sovversione di tutte le regole esecutive indusse molti autori a distaccarsi completamente dall’osservato per entrare nella dimensione interpretativa soggettiva, spesso necessitante una decisa astrazione funzionale a lasciar fuoriuscire la pura emozione. Vi sono tuttavia creativi che mostrano invece il bisogno di ritrovare quella dimensione di bellezza e di ricercaperfezione necessaria per approfondire il senso che a volte si nasconde anche dietro un’immagine impeccabile e rappresentata con lo stesso splendore che aveva contraddistinto l’epoca più tradizionale e classica dell’arte.