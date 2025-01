Agi.it - Fratellini picchiati, divieto di avvicinamento per la mamma e la nonna

AGI - Decreto di allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti della madre e delladel bambino di 4 anni ricoverato a Cosenza dal 25 gennaio. Il provvedimento, emesso dal pm della procura della Repubblica di Paola che ha imposto alle due donne anche undi avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Cosenza. Le due donne - indagate per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti del bambino e del fratello più piccolo - non potranno avvicinarsi ai minori che sono ricoverati e monitorati dai medici dell'ospedale con l'attivazione dei servizi sociali. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Il bambino di quasi 4 anni era giunto nel pronto soccorso pediatrico dell'Annunziata per un'infiammazione ai testicoli.