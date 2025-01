Anteprima24.it - Droga e armi in Valle Caudina: pene confermate, nessuno tornerà in carcere

Tempo di lettura: 2 minutiSi è concluso dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli il processo di secondo grado legato alla nota Operazione British, che aveva colpito un presunto traffico dinellae, in particolare, a Montesarchio. La Corte ha confermato le condanne per cinque imputati, riducendo però di un mese la pena inflitta in primo grado a Marco Iovino, unico beneficiario di uno sconto di pena. Il processo ha coinvolto diversi imputati, tra cui i pregiudicati Marco Iovino, 58 anni, alias Marcuccio, Maurizio Arena, 47 anni, e Gaetano Arena, 45 anni, tutti difesi dall’avvocato Vittorio Fucci. L’indagine, basata su intercettazioni, riprese video, sequestri e testimonianze, portò inizialmente all’arresto di undici persone.Durante l’esecuzione dell’ordinanza cautelare, Iovino fu trovato in possesso di 209 grammi di cocaina e due pistole con matricola abrasa, circostanza che determinò per lui un secondo arresto in flagranza per detenzione diai fini di spaccio, detenzione e porto illegale die ricettazione.