Sbircialanotizia.it - Dispositivi medici: scopriamo le regioni con la più alta spesa pubblica pro capite

Leggi su Sbircialanotizia.it

31 gennaio 2025. Quello deiè in Italia un settore di indiscussa importanza: secondo l’associazione Confindustriainfatti, abbraccia ben 4.641 imprese, per un totale di 117.607 dipendenti, e sviluppa un business complessivo di 18,3 miliardi. Secondo uno studio che l’associazione ha compiuto appena un anno fa, in Italia la.L'articololecon la piùproè statoto da Sbircia la Notizia Magazine.