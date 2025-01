Calciomercato.it - Roma-Eintracht, Ranieri spazientito: il gesto verso Dovbyk e anche l’Olimpico fischia

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico giallorosso si lascia andare un paio di volte e sottolinea il disappunto per qualche mancanza da parte del suo attaccanteLagioca un ottimo primo tempo contro l’al, ma a mancare è sempre qualcosa in area. La gestione del pallone non è brillantissima negli ultimissimi metri, qualche movimento non fatto a dovere. Il più pericoloso per i giallorossi è sempre Angelino, spesso Dybala che punta tutti, poi i difensori come Mancini e Hummels sui calci piazzati. non benissimo, che si sbatte ma spesso senza riuscire a trovare il pallone. Colpadi qualche errore tecnico e di movimento, evidenziato più volte dallo stesso Claudio.Artem(LaPresse) – calciomercato.itIn panchina il tecnico giallorosso ha evidenziato un paio di volte l’assenza di precisione e di posizionamento da parte del suo attaccante, allargando più volte le braccia in segno di disappunto.