Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: Ljutic al comando, Shiffrin non al meglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA17.20 Inforca Moltzan nei pressi del primo intermedio: la statunitense si rialza dopo aver completato una capriola, ovviamente causata dell’errore. Ora spazio a Melanie Meillard.17.20 1.45 il ritardo per Huber al traguardo. Tocca ora alla statunitense Paula Moltzan.17.19 96 centesimi di ritardo all’intermedio per Huber. Alcune porte nella la parte alta sembrano già segnate.17.18 Decima Truppe a un secondo e mezzo da. Adesso tocca alla connazionale Katharina Huber.17.17 Partita Katharina Truppe.17.16 1.93 il distacco al traguardo per Lara Colturi, decima e ultima alle spalle di Rast.17.16 1.38 di ritardo per Colturi all’intermedio.17.14 Discreto finale per Slokar: 0.99 di ritardo per lei nei confronti di