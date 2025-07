Scommesse clandestine e gioco d’azzardo nove arresti all’alba contro il clan dei Casalesi

Nove arresti all'alba. La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone nell'ambito di un'indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia. I soggetti coinvolti sono ritenuti parte di un'organizzazione criminale attiva nel settore del gioco d'azzardo illegale e nel trasferimento illecito di beni e capitali.

