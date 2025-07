Quest’estate, per festeggiare l’uscita del nuovo film I Puffi di Paramount Animation, Airbnb lancia un’Esperienza unica, invitando due fortunate famiglie a trasformarsi in veri Puffi per un giorno, immergendosi nei boschi incantati del Belgio, terra natale degli iconici ometti blu. Un’avventura magica, alta “due mele o poco più”, senza l’ombra di Gargamella a disturbare. Per 4 ore, domenica 3 agosto 2025, gli ospiti vivranno un’esperienza indimenticabile, guidati da Nicolas Tytgat, nipote di Peyo, il leggendario creatore dei Puffi. Nicolas Tytgat fa un cappello da puffo (fonte: Air BnB) Tra attivitĂ coinvolgenti e tanto divertimento, scopriranno cosa significa essere un Puffo, dal personalizzare il proprio cappello alla danza virale del nuovo film. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Airbnb vi trasforma in un Puffo: ecco dove si trova il villaggio segreto tra i funghi giganti (senza Gargamella)