Ascolti tv martedì 15 luglio | La partita del cuore La notte nel cuore Max working

Ascolti tv martedì 15 luglio 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 15 luglio 2025? Su Rai 1 è andato in onda La partita del cuore. Su Rai 2 Tutto suo padre. e anche un po’ sua madre. Su Rai 3 Kilimangiaro. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Max working – Lavori in corso. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 15 luglio 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 15 luglio 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv martedì 15 luglio: La partita del cuore, La notte nel cuore, Max working

In questa notizia si parla di: cuore - ascolti - martedì - luglio

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore - Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv ieri sera, domenica 6 luglio 2025 Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 6 luglio 2025, hanno per protagonisti diversi programmi di informazione e di spettacolo, fiction e film.

Ascolti tv sabato 24 maggio: Con il cuore nel nome di Francesco, Andrea Bocelli 30, Pelè - Ascolti tv sabato 24 maggio 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 24 maggio 2025? Su Rai 1 è andato in onda Con il cuore nel nome di Francesco.

Ascolti tv sabato 24 maggio: chi ha vinto tra Con il Cuore nel nome di Francesco e Andrea Bocelli 30 - Gli ascolti tv di sabato 24 maggio 2025. Chi ha vinto tra Rai 1 con Con il cuore nel nome di Francesco e Canale5 con il concerto di Andrea Bocelli 30 - The Celebration.

Ascolti tv ieri sera 15 luglio 2025, La notte nel cuore contro La Partita del Cuore, In onda, Kilimangiaro: ecco i dati Auditel Vai su X

Da oggi, martedì 8 luglio, è in edicola il nuovo volume della collana Imparare l’inglese con il metodo Montessori: “Plants”. Un percorso pensato per avvicinare i più piccoli al mondo vegetale e alla lingua inglese, attraverso giochi, attività creative, ascolti audio Vai su Facebook

La Partita del Cuore 2025; Ascolti tv ieri domenica 6 luglio chi ha vinto tra Imma Tataranni, Report, La Notte nel Cuore e Facci Ridere; Auditel: Notizie e ultimi Aggiornamenti.