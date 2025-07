La ricerca dell’attaccante in casa Inter continua. Mehdi Taremi lascerà il club e quindi i nerazzurri in quella zona di campo vorrebbero inserire un altro giocatore ma con caratteristiche completamente differenti. E il Corriere dello Sport sottolinea un retroscena legato a Garnacho. RETROSCENA – Ormai è chiaro: l’Inter si muoverà anche in attacco. In realtà già si è mossa e anche parecchio, salutando Marko Arnautovic e Joaquin Correa e acquistando e promuovendo rispettivamente Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito. Un altro pronto a salutare è Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano andrà sistemato probabilmente in Premier League, dove ci sono Nottingham Forest e soprattutto Fulham ( vedi articolo ), che ci stanno pensando seriamente. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Garnacho, spunta retroscena legato all’Inter: ‘Era stato proposto ma…’ – CdS