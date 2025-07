Nel 2025 Sanremo si distingue tra le località più ricercate per l’acquisto di immobili situati in comuni insigniti della Bandiera Blu, riconoscimento che certifica la qualità ambientale delle località balneari e lacustri italiane. Il riconoscimento viene assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) e rappresenta un elemento di attrattiva per chi cerca una casa in prossimità del mare. Secondo i dati raccolti da Casa.it relativi al primo semestre del 2025, Sanremo figura tra i dieci comuni Bandiera Blu più cercati dagli utenti per l’acquisto di abitazioni. A spingere la domanda sono la posizione geografica strategica, l’offerta di servizi e un contesto paesaggistico e culturale consolidato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Comprare casa Sanremo Bandiera Blu, è tra le più cercate e prestigiose