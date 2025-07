Blitz anti-camorra al Parco Verde di Caivano sette arresti | in manette fratello del boss

Blitz anti-camorra al parco Verde di Caivano. Nel mirino dei carabinieri la cosca guidata da Domenico Ciccarelli, 52 anni, alias Caciotta, fratello del boss Antonio, detto Tonino ’a munnezza. Insieme a lui, come riportato dal quotidiano Il Roma, sono stati arrestate altre sei persone: Ciro Ciccarelli; Bruno Ciccarelli; Rita De Luca, moglie di Domenico Ciccarelli; . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Blitz anti-camorra al Parco Verde di Caivano, sette arresti: in manette fratello del boss

