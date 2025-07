Aversa ancora nessun nome per il Bilancio | Matacena tiene per sé la delega

Ancora nessun nome per il nuovo assessore al Bilancio ad Aversa. Il sindaco Franco Matacena, intervenuto nel corso del consiglio comunale di ieri pomeriggio, ha fatto sapere che per ora continuerà a gestire lui stesso la delega, senza indicare tempi certi per la nomina del successore di Mariano D’Amore che, lo scorso 20 giugno, annunciò . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, ancora nessun nome per il Bilancio: Matacena tiene per sé la delega

Bilancio a Aversa, variazione in aula: bufera sul tecnico esterno - «Questa volta l'amministrazione comunale ha deciso di convocare un consiglio prevedendo anche l'approvazione di una variazione di bilancio necessaria per l'assunzione di una ... Come scrive ilmattino.it

Non passa il bilancio, sindaco di Aversa sfiduciato - Il sindaco di Aversa (Caserta) Alfonso Golia è stato sfiduciato oggi dal Consiglio comunale, che ha bocciato il bilancio preventivo 2023. Segnala ansa.it