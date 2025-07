Buonfiglio vuole rifare il Coni | 20 commissioni e il nodo della giustizia sportiva tra scandali e conflitti d’interesse

Una riforma complessiva del Comitato Olimpico. Il primo atto di Luciano Buonfiglio da presidente del Coni ed erede di Malagò sarĂ quello di nominare non una, ma addirittura venti commissioni, una per ogni grande tema da affrontare, per capire in che direzione dovrĂ andare lo sport italiano. Il piano è emerso negli ultimi giorni, a margine degli incontri formali e informali che Buonfiglio ha avuto con la giunta e i presidenti federali, in cui ha spiegato la sua idea e ascoltato le richieste (chi vorrebbe occuparsi di cosa). Saranno gruppi di lavoro misti, con dentro tecnici e anche dipendenti del Coni, e un referente “ politico ”, per lo piĂą membri di giunta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Buonfiglio vuole rifare il Coni: 20 commissioni e il nodo della giustizia sportiva, tra scandali e conflitti d’interesse

Coni, Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente: “Lo sport di base al centro” - (Adnkronos) – Luciano Buonfiglio succede a Giovanni Malagò: è stato eletto nuovo presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028 durante il 309esimo Consiglio Nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, in corso a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”.

Nomina presidente Coni, audizione Buonfiglio – Lunedì alle 13.15 diretta webtv; Consiglio Nazionale Elettivo: Luciano Buonfiglio è il nuovo Presidente, Vice Presidenti Bianchedi e Di Paola; Ecco il nuovo Coni di Buonfiglio. Pentathlon verso il commissariamento.

Coni, iniziata l'era Buonfiglio: prima giunta e nuove nomine - Stamattina si e tenuta la prima riunione della Giunta Nazionale - Riporta sportmediaset.mediaset.it