La giostra delle prime volte. Non solo in pista, con l’ottimo debutto di Adalberto Rauco, nuovo cavaliere di Porta Maggiore, che ha disputato un’ottima gara piazzandosi al terzo posto e dando l’impressione di poter migliorare in vista di agosto. Ma anche nel corteo. Quella di sabato scorso è stata infatti una Quintana molto particolare per alcuni storici quintanari che, dopo anni, hanno tolto i propri abituali vestiti per indossarne altri, ricoprendo nuovi incarichi. A cominciare da Andrea Mancini di Porta Solestà . Dopo l’elezione dello scorso dicembre, infatti, per la prima volta il ‘numero uno’ del comitato gialloblù ha tenuto riposta nella custodia la sua chiarina per sfilare da caposestiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima volta dei capisestiere, ride Mancini