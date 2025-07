Lecco | attivate le nuove ecoisole per pannolini ed elettrodomestici

Sono state attivate questa mattina, martedì 15 luglio, le nuove ecoisole informatizzate collocate nei rioni di Lecco dedicate alla raccolta di piccoli elettrodomestici e di pannolini e ausiliari sanitari assorbenti (pannoloni). Si tratta di contenitori tecnologici dotati di appositi sistemi ad. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: lecco - attivate - ecoisole - pannolini

Lecco: attivate le nuove ecoisole per pannolini ed elettrodomestici - Sono state attivate questa mattina, martedì 15 luglio, le nuove ecoisole informatizzate collocate nei rioni di Lecco dedicate alla raccolta di piccoli elettrodomestici e di pannolini e ausiliari sanitari assorbenti (pannoloni).

Lecco, attive le nuove ecoisole per pannolini e piccoli elettrodomestici https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/lecco-attive-le-nuove-ecoisole-per-pannolini-e-piccoli-elettrodomestici/… via @lecco_notizie Vai su X

Lecco: attivate le nuove ecoisole per pannolini ed elettrodomestici; Lecco, attive le nuove ecoisole per pannolini e piccoli elettrodomestici; Attivate le ecoisole per la raccolta di pannolini e piccoli elettrodomestici.

Lecco: attivate le nuove ecoisole per pannolini ed elettrodomestici - Si tratta di una rete interconnessa di punti di conferimento tecnologici e controllati nei rioni. Come scrive leccotoday.it

Lecco, attive le nuove ecoisole per pannolini e piccoli elettrodomestici - Accessibili 24 ore su 24 con laCarta regionale dei servizi o la carta d’identità elettronica L’assessora Zuffi: “Un servizio pensato per famiglie e anziani, che non dovranno più aspettare il ritiro po ... Da msn.com