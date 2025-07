Giugliano estate di grandi eventi al Parco Commerciale Grande Sud

Giugliano. L’estate entra nel vivo al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano, con un ricco calendario di eventi imperdibili. Ogni domenica, dal 20 luglio al 10 agosto, a partire dalle 18:30, il Parco si anima con spettacoli gratuiti tra musica, comicità e tanto divertimento. Si parte il 20 luglio con la voce travolgente di Emiliana . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, estate di grandi eventi al Parco Commerciale “Grande Sud”

In questa notizia si parla di: giugliano - parco - estate - eventi

Giugliano, “Old Wild West” al parco commerciale “Grande Sud”: il restyling del fast food punta anche al divertimento dei bimbi - Giugliano. Fervono i preparativa al parco commerciale Grande Sud di Giugliano per la riapertura del punto vendita di “Old Wild West”.

Giugliano, giovedi 22 maggio riapre “Old Wild West” al parco commerciale “Grande Sud” - Giugliano. Al parco commerciale “Grande Sud” di Giugliano c’è fermento per la riapertura del punto vendita di “Old Wild West”.

Giugliano, oggi alle 19,00 riapre “Old Wild West” al parco commerciale “Grande Sud” - Giugliano. Al parco commerciale “Grande Sud” di Giugliano c’è fermento per la riapertura del punto vendita di “Old Wild West”.

Dal 16 al 20 luglio a Giugliano in Campania un programma di eventi estivi organizzata dal Comune con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli. Vai su Facebook

Eventi estivi a Giugliano al via quando l'autunno è più vicino; Un'estate di shopping, musica e cabaret al centro commerciale di Giugliano; Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Ferragosto 2024 a Napoli.

Al via la terza edizione di “Estate al Lago”: eventi da luglio a settembre per conoscere la Schiranna e il Parco Zanzi - Il primo appuntamento, sabato 19 luglio, si svolgerà presso il prato di Parco Zanzi con una giornata di laboratori, quiz e giochi per famiglie e amanti della natura ... Scrive varesenews.it

Giugliano, al parco «Nuovo Mondo» pericoli crolli - Il Mattino - ARRIVA L'ESTATE Promozione Speciale Il Mattino, 3 euro al mese (invece di 19,99€/mese) per 3 mesi. Secondo ilmattino.it