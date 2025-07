Aversa | manutenzione del verde e igiene urbana intensificati gli interventi in città

Ad Aversa accelerano gli interventi sul verde pubblico e sull’igiene urbana. In questi giorni si sta assistendo a un’intensificazione delle operazioni di manutenzione, a partire dalla cura degli alberi in diverse arterie cittadine. Potature previste questa settimana in via Pietrantonio, via Costantinopoli, via Di Jasi e all’interno del Parco Pozzi, per citarne qualcuna. Aversa: verde . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

