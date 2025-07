Michael Jordan a cena con gli amici ad Atene | la mancia è impressionante

Michael Jordan ha stupito Atene: cena con Don?i? e Carmelo Anthony, poi lascia una mancia di mostruosa in un ristorante di frutti di mare L’icona dell’NBA Michael Jordan ha lasciato un segno indelebile durante una cena in un rinomato ristorante sulla Riviera di Atene, e non solo con la sua presenza imponente. Dopo una serata trascorsa a cena con compagni di basket del calibro di Luka Don?i?, Carmelo Anthony e Bam Adebayo, la leggenda dello sport ha compiuto un gesto che lo chef e il personale di sala ricorderanno a lungo. (Ansa Foto) – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Michael Jordan a cena con gli amici ad Atene: la mancia è impressionante

Rubio elogia Meloni durante una cena a Washington: "Parla un inglese perfetto, ha imparato da Michael Jackson" (video) - «Pochi mesi fa, il presidente Trump ha ospitato la premier italiana Giorgia Meloni in Florida e il suo inglese era eccellente», ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, durante una cena di beneficenza al Kennedy center di Washington.

Michael Jordan a cena con gli amici ad Atene: la mancia è impressionante.

NBA, Michael Jordan fa festa in Grecia: con lui c'è anche Luka Doncic. FOTO - Campioni di ieri e di oggi (tutti accomunati dall'essere testimonial del brand che fa capo alla leggenda dei Chicago Bulls) si sono ritrovati in Grecia per una cena davvero speciale. Riporta sport.sky.it

Capri, arriva anche Magic Johnson: a cena con Michael Jordan - Ed anche Magic Johnson il gigante dell’NBA è arrivato puntuale come ogni anno, per passare la sua vacanza a Capri. Si legge su ilmattino.it