Via Locchi si avvicina l' inizio dei lavori per la sala polifunzionale E anche il condominio finirà sotto ai ferri

Si avvicinano i lavori alla sala polifunzionale di via Locchi, arteria dei Romiti colpita dall'alluvione del maggio del 2023. A dare l'annuncio è l'assessore Giuseppe Petetta, rispondendo ad una serie di question time presentati in Consiglio comunale dai consiglieri comunali Eros Brunelli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: locchi - lavori - sala - polifunzionale

Via Locchi, si avvicina l'inizio dei lavori alla sala polifunzionale. E anche il condominio finirà sotto ai ferri - Si avvicinano i lavori alla sala polifunzionale di via Locchi, arteria dei Romiti colpita dall'alluvione.

Via Locchi, a breve i lavori. Stabile pronto entro l’anno. Ma è polemica sui ritardi - Inizieranno entro breve i lavori sia per la riqualificazione totale della sala polifunzionale che per gli appartamenti di proprietà di Acer in via Locchi, nel quartiere dei Romiti.

Via Locchi, a breve i lavori. Stabile pronto entro l’anno. Ma è polemica sui ritardi; Via Locchi, si avvicina l'inizio dei lavori alla sala polifunzionale. E anche il condominio finirà sotto ai ferri; M5S: Che fine ha fatto la nostra donazione per i lavori in Via Locchi?.

Via Locchi, a breve i lavori. Stabile pronto entro l’anno. Ma è polemica sui ritardi - Atteso l’affidamento dell’incarico per la sala polifunzionale e il risanamento dell’edificio Acer, danneggiato dall’alluvione e da un incendio del 2019. Segnala msn.com

Via Locchi: la rinascita. Romiti, sala polifunzionale verso la ... - Romiti, sala polifunzionale verso la riqualificazione I lavori di manutenzione straordinaria saranno finanziati dalle donazioni raccolte dal comitato di quartiere per ... Da ilrestodelcarlino.it