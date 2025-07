Banche USA aprono la danza delle trimestrali

La stagione delle trimestrali è entrata nel vivo negl i Stati Uniti, con i conti rilasciati dalle big bancarie. Gli investitori, digerito il dato sui prezzi al consumo americani, che di fatto ha rafforzato le ipotesi che la Federal Reserve mantenga stabili i tassi di interesse alla prossima riunione di politica monetaria, in calendario questo mese, hanno iniziato ad analizzare gli utili di una serie di importanti istituti di credito a stelle e strisce. Trimestrali, banche Usa aprono le danze. Si tratta di J PMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo, che hanno superato le aspettative, ma hanno registrato una risposta del mercato contrastante, con Wells Fargo in calo a seguito del taglio delle previsioni per il 2025, mentre Citi e JPMorgan in rialzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Banche USA aprono la danza delle trimestrali

In questa notizia si parla di: trimestrali - banche - aprono - danza

Borsa di Milano chiude in calo: banche in difficoltà e focus su trimestrali - La Borsa di Milano (-0,62%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei e in controtendenza rispetto al Wall Street.

Banche, trimestrali record: gli utili cumulati superano i 4 miliardi - I conti stellari di Unicredit (2,1 miliardi di utili) hanno aperto la danza delle trimestrali bancarie italiane, che si chiuderanno l’11 maggio con le comunicazioni di Azimut, Banca Generali ... Come scrive corriere.it

Trimestrali Usa, domani al via con le banche. Le previsioni degli analisti - Parte martedì 15 luglio la stagione delle trimestrali Usa relativa agli utili del secondo trimestre 2025. Si legge su msn.com