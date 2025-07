Tutti a cena 50 anni dopo il diploma | gli ex alunni del Brunelleschi rievocano la gioventù

Gli alunni dell'istituto per geometri Brunelleschi si ritrovano a distanza di 50 anni esatti dal diploma per un cena ricordo. "Un bel momento contrassegnato da tanti ricordi di gioventĂą e anche da esperienze recenti, da opinioni", hanno detto. Alla serata è intervenuto anche un ex studente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: cena - anni - diploma - alunni

Donald Trump, nessun regalo a Melania per i suoi 55 anni: “La porterò a cena sull’Air Force One” - Nessun regalo per Melania Trump da parte del marito Donald. La first lady d’America ha compiuto 55 anni nel giorno […] Continua a leggere Donald Trump, nessun regalo a Melania per i suoi 55 anni: “La porterò a cena sull’Air Force One” su Perizona.

La cena tranquilla con mamma e papà interrotta dalla tragedia: Marianna muore a 6 anni, atroce - Una serata qualunque si è trasformata in tragedia per una famiglia del Sud Italia. Una situazione improvvisa e drammatica ha spezzato la vita di una bambina di appena sei anni, lasciando sgomenta un’intera comunità .

John Cena: “Il match con Randy Orton ha messo fine a una rivalità che durava da 25 anni” - John Cena è a quota cinque mesi del suo tour d’addio alla WWE e ha appena rivelato che il suo recente scontro con Randy Orton a Backlash è stato l’ultimo.

L’altra faccia della Maturità , quella in cui gli orali non vengono disertati ma sostenuti con determinazione, è di Anastasiya Sydorkevych, 23 anni, arrivata con la madre in Italia da Lutsk, in Ucraina, all’età di 6 anni, nel 2008. Il lavoro di giorno e tutti i fine settima Vai su Facebook

A 40 anni dal diploma, gli ex studenti della 5D di Geometri a cena insieme; Vent’anni dopo il diploma: alunni e professori insieme a cena; Una cena speciale per festeggiare i 25 anni dal diploma all'Alberghiero. E a preparare i piatti saranno i prof.

Cena amarcord a 40 anni dal diploma per la VA dell’istituto professionale Giorgi - Anche un simpatico test a quiz per l'ammissione alla serata. Da luccaindiretta.it

L’incontro a vent’anni dal diploma Scarabelli, la cena degli ex alunni - L’incontro a vent’anni dal diploma Scarabelli, la cena degli ex alunni Il ritrovo di 5A, 5B e 5C che nel 2001 affrontaron l’esame di maturità ... ilrestodelcarlino.it scrive