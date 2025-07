Garlasco l' avvocato De Rensis | Stasi spera ancora che si arrivi alla verità

«Alberto, dall'inizio di questa indagine, vive un misto di emozioni. Cerca di razionalizzare il più possibile, perché non è semplice, nella sua condizione, vivere la vicenda giorno per giorno, visto che è in carcere da 10 anni. Guarda con fiducia a questa nuova inchiesta ed è molto grato a chi si sta impegnando per riscrivere la verità sul delitto di Garlasco». A raccontare le sensazioni di Alberto Stasi, di fronte alla scoperta del Dna "Ignoto 3" nella bocca della sua fidanzata Chiara Poggi, per il cui omicidio è stato condannato in via definitiva a 16 anni di prigione, è il suo avvocato Antonio De Rensis, che da tre anni e mezzo affianca la penalista storica di Stasi, Giada Bocellari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, l'avvocato De Rensis: "Stasi spera ancora che si arrivi alla verità"

In questa notizia si parla di: garlasco - avvocato - stasi - verità

Garlasco, l’avvocato dei Poggi: “Sviluppi su alibi di Sempio? Anche Stasi non lo ha, contro di lui 7 gravi elementi” - Da quando è iniziata la nuova indagini sul delitto di Garlasco che vede Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso o con Alberto Stasi, la famiglia Poggi, tramite l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, ha fatto sempre sapere di non aver dubbi sulla responsabilità dell’ex fidanzato della figlia che sta scontando 16 anni per il delitto ed è da qualche giorno in semi libertà.

Garlasco, l’annuncio dell’avvocato di Stasi a Ore 14: “Questo potrebbe riscrivere tutta la storia” - Un nuovo colpo di scena rischia di riscrivere la narrazione su uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni: l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Delitto di Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio sorprende: "Stasi innocente, Chiara uccisa da un sicario" - Secondo l'avvocato di Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi sarebbe stato un sicario e Alberto Stasi sarebbe innocente: le nuove rivelazioni

Garlasco, una nuova verità dopo 18 anni? “La condanna di Stasi non è stata pronunciata oltre ogni ragionevole dubbio” Così a #zonabianca Giada Bocellari, l’avvocato di Alberto Stasi. Vai su Facebook

Garlasco, una nuova verità dopo 18 anni? "Fango inaccettabile sulla famiglia Poggi, le illazioni su Marco Poggi sono incredibili" Così a #zonabianca Giada Bocellari, l'avvocato di Alberto Stasi. Vai su X

Garlasco, l'avvocato De Rensis: Stasi spera ancora che si arrivi alla verità; Garlasco, Stasi e Poggi dai Pm. Sempio non si presenta. Tg1: Sua impronta vicino a corpo di Chiara; Garlasco, gli interrogatori: oggi è il giorno della verità. Alberto Stasi ha deciso di parlare, Andrea Sempio colpevole alternativo e l’ombra di ignoto 1 complice nell’omicidio di Chiara Poggi.