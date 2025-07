Summit per la pista Massetti | Preoccupati Ora faremo dei lavori per sistemare tutto

Corsa contro il tempo per sistemare la pista al Campo dei Giochi. Per lunedì prossimo, infatti, sono giĂ in programma le prove dei cavalieri, in vista della Quintana di agosto, e necessariamente si dovrĂ trovare una soluzione dopo le problematiche riscontrate sabato sera, in occasione della giostra di luglio. Nella prima tornata, infatti, diversi cavalieri hanno rischiato di cadere, a causa di una pista eccessivamente scivolosa. Anche se poi, va detto, la situazione è migliorata nelle due tornate successive. Ma il 3 agosto, per l’edizione dedicata al patron Sant’Emidio, non si può correre il rischio di avere un campo non in perfette condizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Summit per la pista. Massetti: "Preoccupati. Ora faremo dei lavori per sistemare tutto"

