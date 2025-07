Una batteria di giovani promesse | per il Forlì un tris di arrivi scuola Cesena

Al quarto giorno di raduno per il Forlì Calcio ecco in arrivo una batteria di giovani promesse scuola Cesena per mister Alessandro Miramari, due in prestito e uno a titolo definitivo. Si tratta del trequartista classe 2005 Alessandro Giovannini reduce da 6 presenze in Serie C con la maglia del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: batteria - giovani - promesse - forlì

Una batteria di giovani promesse: per il Forlì un tris di arrivi scuola Cesena - Al quarto giorno di raduno per il Forlì Calcio ecco in arrivo una batteria di giovani promesse scuola Cesena per mister Alessandro Miramari, due in prestito e uno a titolo definitivo.

Domenica 13 luglio presso l’Arena Rubicone di Gatteo Mare (Forlì-Cesena), Moreno “Il Biondo” presenta “Suoni Senza Confini“, un evento che intreccia musica e culture internazionali, in programma dalle ore 21.30, con ingresso gratuito. Ad arricchire la serat Vai su Facebook

Una batteria di giovani promesse: per il Forlì un tris di arrivi scuola Cesena; Giovani talenti del jazz a Camerino. Premio Urbani, sfida tra dieci solisti; Il contest delle giovani band alla Rocca Malatestiana, vincono i Never Ending Faith.