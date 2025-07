Meloni conferma SouthH2 Corridor l’idrogeno africano passa per l’Italia

Giorgia Meloni conferma l’impegno italiano per il SouthH2 Corridor, il corridoio per il trasporto di idrogeno verde dal Nord Africa verso l’Europa. Lo ha dichiarato al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il cancelliere federale austriaco, Christian Stocker. Il corridoio è una vera e propria “autostrada” dell’i drogeno che dall’Africa raggiungerĂ l’Europa, e l’Italia sarĂ una delle tappe, insieme all’Austria. Prosegue lo sviluppo del SouthH2 Corridor. Al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il cancelliere federale austriaco, Christian Stocker, Giorgia Meloni ha confermato il SouthH2 Corridor, il corridoio per il trasporto di idrogeno verde dal Nord Africa verso l’Europa passando per Italia, Austria e Germania. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

