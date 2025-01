Iodonna.it - Henry Günther Ademola Dashtu Samuel, figlio della top model tedesca Heidi Klum e di Seal ha debuttato in passerella

La primaaffrontata a testa alta, sulle ormemadre.top, ha sfilato per la prima volta in occasioneParis Fashion Week per la collezione Haute Couture Primavera-Estate 2025maison Lena Erziak. Il suo debutto è stato celebrato dalla madre,, che su Instagram ha postato un video con la didascalia «Sono orgogliosa di te,, hai aperto la sfilata di Lena Erziak Haute Couture a Parigi». I look Street Style più belliParis Haute Couture 2025 guarda le foto, il debutto indeldiIl ragazzo, 20 anni quest’anno, è nato dall’unionetopcon, cantante e compositore britannico, a cuiè stata legata dal 2005 al 2012 e con cui ha avuto tre figli,, Johan e Lou.