Sport.quotidiano.net - Fortitudo La difesa super cancella Cantù

7457 FLATS SERVICE : Fantinelli 4, Bolpin 15, Mian 11, Thomas 5, Freeman 13, Vencato 2, Panni 3, Aradori 17, Battistini, Cusin 4, Bonfiglioli ne. All. Caja. ACQUA SAN BERNARDO CANTU’: De Nicolao 3, Moraschini 14, Piccoli 3, Basile 8, Hougue 4, Mc Gee 8, Okeke 2, Baldi Rossi 7, Riismaa, Valentini 8. All. Brienza. Arbitri: Costa, Bartolini, Bertuccioli. Note: parziali tempi 11-20, 33-37, 56-44. Tiri da due:16/34;11/32. Tiri da tre: 10/24; 10/29. Tiri liberi: 12/17; 5/10. Rimbalzi: 41; 33. Un’inarrestabilebatte, si vendica della sconfitta dell’andata e centra la sesta vittoria di fila. L’undicesima perla (su 13 partite) con Caja in panchina conferma la forza e la solidità di una squadra che vuol continuare l’ascesa, grazie a unaancora una volta straordinaria e che concede 20 punti nella ripresa.