Ferragnez Fedez perde follower e Ferragni li guadagna

Ferragnez, Chiarali. Nella 'lotta' tra i due ormai ex, c'è anche un risvolto social pesante. Secondo Not Just Analytics, Fedez ha perso in una settimana (dal 24 al 30 gennaio) oltre 72mila follower su Instagram. Una media di meno 12mila follower al giorno. In particolare il 29 gennaio (che coincide con la conferma del rinvio a giudizio di Ferragni per il caso Balocco ma anche con lo sfogo dell'influencer su Instagram, nel quale 'denuncia' il tradimento scoperto quando ha cacciato di casa Fedez e dice di essere stata 'presa in giro') Fedez ha perso più di 49mila follower su Instagram. Nello stesso arco di tempo, Chiara Ferragni ne ha guadagnati 63mila, sempre secondo Not Just Analytics, con una media di +10.500 follower al giorno.