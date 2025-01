Abruzzo24ore.tv - Debiti con Fisco e INPS: le nuove regole che devi conoscere

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - Dal 1° gennaio 2025, cambiano le normative su rateizzazioni e prescrizioni deicon Agenzia delle Entrate e. Ecco cosa sapere. A partire dal 1° gennaio 2025, sono entrate in vigoredisposizioni riguardanti la gestione deinei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'. Queste modifiche mirano a semplificare le procedure di rateizzazione e a chiarire i termini di prescrizione dei, offrendo ai contribuenti strumenti più flessibili per regolarizzare la propria posizione fiscale e previdenziale. Rateizzazione deifiscali Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 110/2024, il sistema di riscossione fiscale italiano ha subito una trasformazione significativa. Una delle principali novità riguarda l'ampliamento delle possibilità di rateizzazione per ifiscali.