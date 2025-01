Justcalcio.com - Corriere dello Sport – La Roma cede Zalewski al Marsiglia per 6 milioni, lui dice no: c’è l’Inter

2025-01-29 19:50:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal:Laaveva chiuso nelle ultime ore la cessione di Nicolaalper seitra prestito e obbligo garantito. Un trasferimento a titolo definitivo, quindi. Il giocatore, che già ad ottobre aveva detto no al Galatasaray, non ha accettato nonostante dalla Francia abbiano provato a convincerlo e adesso tratta con. Per lui non ci sono altre strade: o resta a Trigoria e va a scadenza a giugno o va a Milano ora.trae Inter, non c’è accordo sulla formula Il problema – e non è uno scoglio da poco – è sulla formula:non lo vuole prendere a titolo definitivo, lasì. Anche perché se dovesse andar via in prestito dovrebbe prima rinnovare con il club giallorosso.