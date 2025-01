Bergamonews.it - A Barcellona vince l’orgoglio nerazzurro: una giornata da ricordare per ogni atalantino

(Spagna). Erano poco meno di tremila contro circa cinquantamila sostenitori di casa, ma si sono sentiti quasi sempre solo loro. Perché per un tifoso sentireper la propria squadra è la cosa più bella che ci sia: non ci sono dubbi che tutti i nerazzurri arrivati alo possano essere di questa straordinaria Atalanta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bergamonews.it (@bergamonews)Tornano a casa col sorriso, in un giovedì di rientro praticamente per tutti: quelli arrivati in aereo, tra i charter (tre) e i numerosi voli di linea con destinazione Orio e Malpensa, e quelli arrivati in pullman (una quindicina), dopo un viaggio prevalentemente notturno di circa 14 ore, la più classica delle sfacchinate.