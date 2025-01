Lettera43.it - 10 frasi per la giornata internazionale della felicità

Leggi su Lettera43.it

Il 20 marzo non è solo l’inizioprimavera, ma anche una ricorrenza importante: la, istituita nel 2012 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Con le parolerisoluzione Onu, questariconosce che «la ricercaè uno scopo fondamentale dell’umanità» e promuove «un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica» per garantire «lo sviluppo sostenibile, l’eradicazionepovertà, lae il benessere di tutte le persone».L’esempio del Buthan: il concetto diinterna lordaCoppia sorridente (Getty)L’idea di celebrare lacome valore universale è nata dal Bhutan, un piccolo Paese che ha da sempre posto il benessere dei suoi cittadini al centro delle politiche pubbliche. Qui, infatti, è stato creato il concetto diInterna Lorda (Fil), un indicatore che va oltre il semplice prodotto interno lordo per misurare la qualitàvita.