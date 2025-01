Liberoquotidiano.it - Una truffa da 665 milioni: ecco come Gdf e Inps hanno stanato i furbi del reddito di cittadinanza

«Andremo in Europa per rilanciare ildi». Pasquale Tridico, ex presidentee testa di ponte di Conte a Strasburgo sugli scranni del Parlamento Europeo, ha sempre avuto un chiodo fisso: rimettere sul campo uno dei provvedimenti più scellerati della storia repubblicana. A sconfessare la propaganda del Movimento Cinque Stelle ci ha pensato prima il governo guidato da Giorgia Meloni cancellando il sussidio e ora i recenti scandali checertificato laabnorme deldi: almeno 62.000torisottratto alle casse dello Stato ben 665di euro. Un furto in piena regola. E nello stanare i furbetti ha avuto un ruolo importantissimo l'che, collaborando con la Gdf, ha fornito liste di posizioni a rischio che poi si sono rivelateprestazioni indebite.