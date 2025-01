Oasport.it - Sandro Donati si espone sul caso Sinner: “Non sta né in cielo né in terra, la WADA è in estrema difficoltà”

, noto coach di atletica leggera e da sempre in prima linea nella lotta al doping, si è espresso senza mezzi termini, in un’intervista concessa al Corriere Trentino, sulla vicenda “Clostebol” legata a Jannik. Come è noto, il n.1 del mondo dovrà rispondere dell’accusa mossa dalladi negligenza neldi positività che tiene banco ormai da quasi un anno, emerso nel corso del torneo di Indian Wells.Completamente scagionato in primo grado dal Tribunale Indipendente dell’ITIA (International Tennis Integrity Agency), il ricorso dell’Agenzia mondiale antidoping al TAS ha riaperto la questione e l’udienza è prevista nei giorni 16 e 17 aprile a Losanna. Nonostante questa spada di Damocle sulla testa,è stato in grado di dare un seguito ai propri grandi risultati, come certificato dall’ultimo successo negli Australian Open.