Inter-news.it - Inter-Monaco 2-0 al 45?: doppio Lautaro Martinez! Ospiti in 10

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la settima e ultima giornata di UEFA Champions League fase “campionato”. Proprio in questi secondi è appena terminato il primo tempo della partita che vede i nerazzurri in vantaggio di due gol grazie alla doppietta del capitanoin dieci per un fallo da ultimo uomo.FINE PRIMO TEMPO – In, Simone Inzaghi manda in campo l’undici migliore a disposizione in questo momento senza alcun effettuare alcun turnover. I nerazzurri cominciano subito nel migliore dei modi, dopo pochi minuti Stefan de Vrijcetta un pallone in mezzo al campo favorendo la manovra offensiva perche vede l’inserimento di Marcus Thuram, ma il numero 9 viene atterrato in area di rigore. L’arbitro non ha dubbi: calcio di rigore in favore dell’, dal dischetto va il capitano nerazzurro che non sbaglia.