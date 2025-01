Liberoquotidiano.it - "Conosco il mio valore e non lo svendo": Al Bano demolisce Emis Killa

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Ha fatto bene a ritirarsi e ad evitare polemiche": Al, interpellato dall'Adnkronos, lo ha detto a proposito del rapper, che ha deciso di rinunciare al festival di Sanremo dopo aver saputo di essere indagato nell'ambito dell'inchiesta sulle curve di San Siro. "Sanremo è un palcoscenico dove già è difficile rimanere sereni quando si va a cantare a cuor leggero, figuriamoci con un peso mediatico del genere addosso", ha proseguito il cantante di Cellino San Marco. Proprio lui, tra l'altro, aveva presentato più brani per Sanremo 2025 al direttore artistico Carlo Conti. Ma alla fine non è stato scelto. Dal Festival hanno fatto sapere che non ci sarà alcuna sostituzione e che semplicemente i big in gara non saranno più 30, ma 29. Anche prima di questa comunicazione, comunque, Alaveva detto che non avrebbe accettato di prendere il posto di: "Avevo un mio piano con Sanremo quest'anno.