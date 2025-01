.com - Un genitore su tre non conosce la miopia

Lainfantile è un problema sempre più urgente e globale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, attualmente 250 milioni di persone soffrono di disabilità visiva, e le previsioni indicano che entro il 2050 i miopi potrebbero raggiungere i 5 miliardi. Una sfida sanitaria che richiede un intervento immediato per prevenire e gestire questo fenomeno, che colpisce soprattutto i più piccoli.Un’indagine condotta da Ipsos per EssilorLuxottica ha evidenziato dati preoccupanti sul rapporto tra i genitori italiani e la salute visiva dei loro figli. Unsu tre nonla definizione di, e solo il 20% ritiene di avere informazioni sufficienti sui problemi visivi dei bambini. Inoltre, in molti casi, la prima visita oculistica avviene tardivamente, attorno ai 6 anni, quando laha già iniziato a interferire con l’apprendimento.